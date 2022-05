DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe

FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Wichtige Informationen zum Bundesliga-Bonus



09.05.2022 / 15:30

FC Schalke 04: Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49)



FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Wichtige Informationen zum Bundesliga-Bonus



Der FC Schalke 04 konnte am Samstag (7.5.) durch einen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli vor heimischer Kulisse den Aufstieg in die Bundesliga sichern. Bereits einen Spieltag vor Saisonende können die Königsblauen nun nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden und feiern nach nur einem Jahr die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus. Die am Donnerstag, 14. April, erfolgreich am Kapitalmarkt platzierte Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) ist neben einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 % mit einem einmaligen Bundesliga-Bonus in Höhe von 2,00 % (der "Bundesliga-Bonus") ausgestattet. Die Auszahlung des Bundesliga-Bonus erfolgt an einem Tag (der "Bundesliga-Bonus Auszahlungstag"), der innerhalb von zehn Geschäftstagen nach dem Tag liegt, an dem der Emittent nach einem Aufstieg erstmals wieder in der Bundesliga spielt. Das DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2022/2023 am 29. Oktober 2021 verabschiedet und den ersten Spieltag der Bundesliga auf den 5. bis 7. August 2022 gelegt. Anspruchsberechtigt sind diejenigen Anleihegläubiger, die bei Geschäftsschluss der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor dem Bundesliga-Bonus Auszahlungstag Inhaber der Schuldverschreibungen sind. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zahlung des Bundesliga-Bonus und den Bundesliga-Bonus Auszahlungstag wird der Emittent den Anleihegläubigern separat bekanntgeben. Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht.

