Die Märkte crashen und die Wachstumsprognosen werden nach unten korrigiert. Anleger sind in diesen Tagen auf der Suche nach Aktien, die ihre Portfolios absichern, um sich vor dem nächsten Ausverkauf zu schützen.Auf eine Erleichterungsrallye nach dem Fed-Entscheid vom Mittwoch folgte am Donnerstag ein brutaler Ausverkauf an der Wall Street. Der Crash setzte sich am Freitag an Märkten wie Asien und ...

