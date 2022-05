Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Lage zu Wochenbeginn angespannt. Dem international trüben Börsenumfeld konnte sich auch der Dax nicht entziehen. Am Nachmittag büßte der deutsche Leitindex 1,35 Prozent auf 13 490,35 Punkte ein. Erstmals seit zwei Monaten stand er wieder unter der Marke von 13 500 Punkten. Er näherte sich so dem vom Ukraine-Krieg geprägten Tief von Anfang März. Andere Indizes bewegten sich am Montag noch deutlicher im Minus: Der ...

