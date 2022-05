Auf den ersten Blick ist es um die SAP-Aktie momentan alles andere als gut bestellt. Mit anhaltenden Verlusten rutschte das Papier in den letzten Wochen recht deutlich unter charttechnische Indikatoren wie den 20-Tage-Durschnitt und am Wochenende blickten die Anteilseigner auf einen recht überschaubaren Kurs von 91,64 Euro.Damit wird ein Test der psychologisch wichtigen Linie bei 90 Euro bei SAP (DE0007164600) immer wahrscheinlicher und im derzeitigen Marktumfeld spricht mehr für weitere Abwertungen als eine spontane Erholung. Das gilt nach den herben Verlusten am Freitag ...

