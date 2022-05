DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Anleihe/Prognoseänderung

Corestate Capital Holding S.A.: Prüfung von Optionen zur Refinanzierung unter Einbeziehung von potenziellen Alternativszenarien. Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird zurückgezogen.



09.05.2022 / 18:12 CET/CEST

Corestate Capital Holding S.A.: Prüfung von Optionen zur Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung und Anleihe unter Einbeziehung von potenziellen Alternativszenarien. Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird zurückgezogen. Luxemburg, 9. Mai 2022. Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat heute - unter Fortführung und Beibehaltung der eingeleiteten Schritte zur Gewinnung von zusätzlicher Liquidität - beschlossen, parallel dazu alternative Maßnahmen zur Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung (fällig November 2022) und der Anleihe (fällig April 2023) vorzubereiten. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft unter anderem einen Financial Advisor mandatiert, um die Optionen zur Refinanzierung beider Instrumente unter Einbeziehung potenzieller Alternativszenarien zu evaluieren und gegebenenfalls vorzubereiten. Ferner erreichen die seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges und den andauernden Unterbrechungen der globalen Lieferketten deutlich gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Risiken auch die Immobilienbranche. Die jüngsten dynamischen Entwicklungen auf der Zins- und Inflationsseite führen aktuell zu einem rückläufigen Transaktionsgeschäft und Zurückhaltung bei den Kunden. Hinzukommt eine deutlich gestiegene Unsicherheit auf Seiten der Gesellschaft aufgrund des derzeit laufenden Refinanzierungsprozesses mit möglichen negativen Folgen für das Neugeschäft im laufenden Jahr. Angesichts der sich aus beiden Effekten abzeichnenden signifikant geringeren Einnahmen vor allem aus Akquisitionserlösen und erfolgsabhängigen Gebühren im Kerngeschäft sieht es die Gesellschaft als nicht mehr in ausreichendem Maße wahrscheinlich an, die ursprünglich geplanten Finanzziele für das Geschäftsjahr zu erreichen. Eine konkrete Abweichung lässt sich aktuell nicht belastbar beziffern. Der Vorstand zieht daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2022, mit einem Umsatz zwischen € 210 Mio. und € 230 Mio. sowie einem EBITDA zwischen € 90 Mio. und € 110 Mio. und einer damit verbundenen Dividendenaussage, bis auf Weiteres zurück. Mitteilende Person:

