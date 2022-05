FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Infineon von 48 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Für das zweite Geschäftsquartal habe der Chiphersteller ein über den Erwartungen liegendes Segmentergebnis ausgewiesen und die Jahresprognose erneut angehoben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der kriegsbedingten Kostensteigerungen und Störungen der Lieferketten, der coronabedingten Einschränkungen in

China und knapper Kapazitäten bei den Auftragsfertigern bleibe das Umfeld aber herausfordernd. Der neue faire Wert berücksichtige nun auch das gestiegene

Zinsniveau./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:14 / MESZ



ISIN: DE0006231004

