DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong (Buddhas Geburtstag) und Moskau (Tag des Sieges) blieben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.526,86 -2,82% -17,95% Stoxx50 3.483,46 -2,54% -8,77% DAX 13.380,67 -2,15% -15,76% FTSE 7.216,58 -2,32% +0,05% CAC 6.086,02 -2,75% -14,92% DJIA 32.518,26 -1,16% -10,51% S&P-500 4.044,98 -1,90% -15,13% Nasdaq-Comp. 11.836,48 -2,54% -24,34% Nasdaq-100 12.397,55 -2,33% -24,03% Nikkei-225 26.319,34 -2,53% -8,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 151,63% +46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,66 109,77 -4,7% -5,11 +42,7% Brent/ICE 107,18 112,39 -4,6% -5,21 +41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,60 1.884,05 -1,0% -19,46 +1,9% Silber (Spot) 22,03 22,36 -1,5% -0,33 -5,5% Platin (Spot) 963,94 969,00 -0,5% -5,06 -0,7% Kupfer-Future 4,19 4,26 -1,7% -0,07 -5,9%

Mit den Konjunktursorgen geben die Erdölpreise nach - trotz der Angebotsverknappung durch das Ölembargo von EU und G7. Auch Japan will sich diesem anschließen. Doch die verschärften Lockdowns in China dürften den Energiehunger der Volksrepublik dämpfen, heißt es. Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco hat derweil bereits die Preise für Lieferungen nach Asien erstmals seit vier Monaten gesenkt, wodurch auf eine Nachfrageschwäche geschlossen werden kann. Auch die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin bremst den Ölpreis etwas. Er hat keine Generalmobilmachung angekündigt, was von Beobachtern befürchtet worden war.

FINANZMARKT USA

Die Talfahrt der Wall Street dauert an. Stagflationssorgen hatten die US-Börsen in der Vorwoche im Anschluss an die Leitzinsanhebung der Fed belastet. Diese Sorgen seien übers Wochenende nicht weniger geworden, heißt es. S&P-500 wie Nasdaq-Composite liegen auf 12-Monatstief. Ins trübe Konjunkturbild passen schwache Handelsdaten aus China. Biontech ziehen um 5,3 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen hat im ersten Quartal von der hohen Nachfrage nach ihrem gemeinsam mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff profitiert. Das Mainzer Unternehmen, das in den USA börsennotiert ist, hat Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Pfizer sinken dagegen um 1,2 Prozent. Duke Energy zeigen sich mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Der Versorger hat mit seinen Ergebniskennziffern die Erwartungen verfehlt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen haben sehr schwach geschlossen. "Wir haben im Moment überall Risiken", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Die belastenden Themen waren weiter der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und deswegen weltweit steigenden Zinsen sowie Lieferkettenprobleme. Verzögerungen im Hafen von Schanghai aufgrund von Covid-19-Sperrungen könnten die Containerfrachtpreise bis weit in das Jahr 2023 hinein deutlich über historischem Niveau halten, so die Rabobank. Der Rohstoffsektor verlor um 4,4 Prozent. Belastend dürfte vor allem die Entwicklung in China gewirkt haben. Die harten Lockdowns wurden weiter schärft. Dazu passten schwache Exportdaten. Touristikaktien gaben 6 Prozent nach - hier drückte die sich eintrübende Verbraucherstimmung. Mit Abschlägen von 12,9 Prozent reagierten PostNL empfindlich auf schwache Erstquartalszahlen. Trotz besser als gedacht ausgefallener Geschäftszahlen gaben Infineon in dem Marktumfeld mit der Schwäche der Technologiewerte um 6 Prozent nach. Citi rechnete indes mit einer im zweiten Quartal etwas schwächeren Gewinnmarge. Adidas gaben nach verschiedenen Kurszielsenkungen 4,3 Prozent nach. Deutsche Post verloren zwar 7 Prozent, hierbei war aber der Dividenenabschlag zu berücksichtigen. Für Delivery Hero ging es 13,3 Prozent nach unten - auch hier belastete eine Analystenstimme. Alstom stiegen um 1,9 Prozent. Das Unternehmen hat seinen bisher größten Auftrag aus Deutschland erhalten. Auffallend schwach tendierten erneut die Aktien der Biokraftstoffhersteller. Verbio sackten um 23,8 Prozent ab, für Cropenergies ging es um 10,7 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf Gegenwind aus Berlin verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr,17:02 % YTD EUR/USD 1,0587 +0,4% 1,0508 1,0585 -6,9% EUR/JPY 137,90 +0,2% 137,78 137,98 +5,4% EUR/CHF 1,0491 +0,8% 1,0441 1,0425 +1,1% EUR/GBP 0,8559 +0,2% 0,8561 0,8566 +1,9% USD/JPY 130,26 -0,3% 131,09 130,35 +13,2% GBP/USD 1,2369 +0,2% 1,2274 1,2354 -8,6% USD/CNH (Offshore) 6,7435 +0,5% 6,7583 6,7023 +6,1% Bitcoin BTC/USD 32.403,84 -5,9% 33.478,55 36.151,82 -29,9%

Der Dollar hat seine Rally wieder aufgenommen, der Dollarindex kommt mit plus 0,2 Prozent aber deutlicher von den Tageshochs zurück. Er war zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit knapp 20 Jahren geklettert. Die Aussicht auf steigende Leit- und in der Folge Marktzinsen treiben den Greenback ebenso wie sein Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Gerade die Aktientalfahrt zeige die steigende Risikoaversion, die dem Dollar in die Karten spiele, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit negativen Vorzeichen sind die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche gestartet. Furcht vor einer Rezession veranlasste Anleger zum Rückzug aus Aktien, berichteten Händler unter anderem mit Verweis auf die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in China zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dazu seien Befürchtungen gekommen, dass eine straffere Geldpolitik der USA und anderer Notenbanken die Wirtschaft abwürgen könnte. Auch der andauernde Krieg in der Ukraine habe zur Verunsicherung beigetragen. Dem japanischen Aktienmarkt half der schwache Yen jedoch nicht. Japanische Anleger trennten sich mit den Konjunktursorgen vor allem von Stahl- und Maschinenbauaktien. Japan Steel Works stürzten um 19 Prozent um das Tageslimit ab, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass bei einigen seiner Produkte Inspektionsdaten unzulässigerweise verändert worden seien. Auch der Kospi zeigte sich schwach. Hier fielen Aktien des Transport- und Reisesektors mit überdurchschnittlichen Verlusten auf. Schanghai zeigte sich in dem negativen Umfeld gut behauptet. Die Analysten von CICC sehen erste Hinweise auf eine Bodenbildung. Etwas Unterstützung kam von den April-Außenhandelsdaten. BYD verbilligen sich in Shenzhen um 3,9 Prozent. Laut Berichten untersuchen Behörden die Emissionen einer Fabrik des Autoherstellers. In Sydney stellen Technologiewerte (-3,2%) den schwächsten Sektor. Magellan sackten um 8,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Beteiligung an der Restaurantkette Guzman Y Gomez angekündigt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Ikea steckt Milliarden in Innenstadt-Filialen und Online-Geschäft

Ikea stellt sich mit milliardenschweren Investitionen auf veränderte Kaufgewohnheiten ein. Der Möbelhändler will Standorte in Stadtzentren errichten. Zudem sollen große bestehende Möbelhäuser dafür ausgerüstet werden, als Verteilzentren für den Online-Handel zu fungieren. Insgesamt will Ikea rund 3 Milliarden Euro investieren, wie die Ingka Holding mitteilte.

Ford verkauft teilweise Aktien des E-Autobauers Rivian - Kreise

Die Ford Motor Co reduziert nach Angaben von informierten Personen ihre Beteiligung an der Rivian Automotive Inc. Ford verkaufte zwischen dem späten Sonntag und Montagmorgen über Goldman Sachs etwa 8 Millionen Aktien, so die mit dem Vorgang vertrauten Personen. Ford gehe nun keine Partnerschaft mehr mit Rivian für die Entwicklung eines Elektrofahrzeugs ein, hieß es. Dies war 2019 im Rahmen der ursprünglichen Investition geplant. Vor dem Verkauf hielt Ford insgesamt 102 Millionen Aktien an Rivian, was etwa einem Anteil von 11,4 Prozent entspricht.

Philip Morris will Wettbewerber Swedish Match kaufen - Kreise

Der US-Tabakkonzern Philip Morris International Inc befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Swedish Match AB. Das berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Transaktion könne einen Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar oder mehr haben und das Engagement des Tabakriesen auf dem schnell wachsenden Markt für rauchfreie Marken stärken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 12:23 ET (16:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.