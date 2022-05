DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Spartek USA, nimmt erfolgreich die Produktionslinie DECOLINE II von SINGULUS TECHNOLOGIES in Betrieb

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta038/09.05.2022/18:30) - Pressemitteilung

Spartek USA, nimmt erfolgreich die Produktionslinie DECOLINE II von SINGULUS TECHNOLOGIES in Betrieb

* Umweltfreundliche, vollautomatische Inline-Beschichtungstechnologie * Schneller und effizienter Prozess * Breites Anwendungsspektrum u.a. bei Konsumgütern und in der Kosmetik

Kahl am Main, 09. Mai 2022 - Spartek, Inc. ist ein führender Dienstleister aus Wisconsin, USA, mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in allen Fertigungsschritten der Kunststoffindustrie, besonders in den Bereichen Spirituosen und Kosmetik. Das Unternehmen bietet fortschrittliche und nachhaltige Inline-Metallisierungs- und Beschichtungstechniken, traditionelle Vakuummetallisierung, Spritzgießverfahren sowie Montage- und weitere Veredelungsschritte an.

George Parke IV, CEO von Spartek, erläutert seine Gründe für die Investitionsentscheidung für SINGULUS TECHNOLOGIES so: "Einen so einfachen und glatten Produktfluss zwischen den einzelnen Modulen und Fertigungsschritte, ohne jegliche Verunreinigungen in der Prozesskette, habe ich so noch nie gesehen." Spartek, Inc. hat mit der Installation der DECOLINE II nun drei Inline-Metallisierungs- und Beschichtungslinien für die Produktion im Einsatz. "Die automatische Reinigung und Lackierung der Substrate bieten uns höhere Qualitätsstandards und neue, interessante Fertigungsmöglichkeiten", ergänzt Parke.

Dank des hohen Automatisierungsgrades der DECOLINE II wird SINGULUS TECHNOLOGIES den Ansprüchen von Spartek in vollem Ausmaß gerecht. Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, ergänzt: "Die DECOLINE II von SINGULUS TECHNOLOGIES integriert die Vakuum-Metallisierung mittels Kathodenzerstäubung = Sputtern sowie alle Lackier- und Vorbehandlungsschritte in einem einzigen Produktionsablauf und transportiert die Bauteile automatisch durch alle Prozessschritte."

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Dies war ein entscheidender Faktor, als Spartek sich für die DECOLINE II entschied. Die DECOLINE II wurde mit den Schwerpunkten Umweltbewusstsein, effiziente Ressourcennutzung und Vermeidung von unnötiger CO2-Belastung entwickelt. Dies folgt dem Bestreben von Spartek, Inc. nach einer nachhaltigen Produktion.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren.

Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Spartek, Inc.

300 Milwaukee Street

PO BOX 437

Sparta, WI 54656

http://www.spartekinc.com

E-Mail: info@spartekinc.com

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 170 9202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1652113800399 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 12:30 ET (16:30 GMT)