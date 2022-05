DJ Scholz und Macron sichern Ukraine weitere Unterstützung zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben der Ukraine weitere finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung im Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands zugesichert. Man werde zudem alles tun, um eine Ausbreitung des Kriegs zu verhindern, wie Scholz erklärte. Beide riefen Russland zudem zum Rückzug der Truppen und Waffenstillstand auf.

"Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine", sage Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron, der nach seiner Wiederwahl zum Antrittsbesuch nach Berlin gerreist war. Einen "Diktatfrieden" könne die Ukraine nicht akzeptieren, so Scholz. "Das Unrecht darf nicht siegen, Grenzen in Europa dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Wir werden alles unternehmen, was nötig ist, um ein Übergreifen des Krieges auf andere Länder zu verhindern und unserer Verteidigungsfähigkeit zu stärken."

Macron betonte, man wolle "so schnell wie möglich" einen Waffenstillstand erreichen.

Scholz bezeichnete zugleich die Kooperation von Deutschland mit Frankreich angesichts der aktuellen Krisen als "wichtiger denn je" und lobte Macron als engen und verlässlichen Partner.

"Europa gelingt nur gemeinsam, davon sind wir beide fest überzeugt", sagte Scholz.

Macron betonte, dass man die gemeinsamen Positionen in der Außen- und Verteidigungspolitik stärken wolle. Beide wollten am Abend noch über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen, so Macron. Dabei gehe es auch darum, wie man die Volkswirtschaften und die Bevölkerung der EU gegen die hohen Energiepreise besser schützen könne.

