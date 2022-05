Anbieter von Tiered-Backup-Storage-Lösungen in der engeren Auswahl für sieben Branchenpreise

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in sieben Kategorien für die jährlichen Network Computing Awards nominiert wurde. Die diesjährigen Preisträger werden bei der Preisverleihung am 23. Juni 2022 in London bekannt gegeben.

ExaGrid zählt in den folgenden Kategorien zu den Finalisten:

Storage Product of the Year ExaGrid Tiered Backup Storage

The Return on Investment Award ExaGrid Tiered Backup Storage

Hardware Product of the Year ExaGrid Tiered Backup Storage

Software Product of the Year ExaGrid Cloud Tier to AWS

Product of the Year ExaGrid Tiered Backup Storage

Company of the Year ExaGrid

Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie hat bereits begonnen und endet am 13. Juni 2022. Außerdem wurde ExaGrid für die Auszeichnung "Bench-Tested Product of the Year" (von einer Jury nach einer unabhängigen Produktprüfung) nominiert.

"Wir fühlen uns geehrt, in so vielfältigen Kategorien für die diesjährigen Auszeichnungen nominiert worden zu sein", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "ExaGrid ist das einzige Unternehmen, das sich vollständig auf Backup-Storage spezialisiert hat, und wir freuen uns, dass unsere kontinuierlichen Innovationen im Bereich der Backup-Leistungsmerkmale und -Funktionalität unserem Unternehmen die Anerkennung anderer führender Unternehmen der Branche eingetragen haben."

ExaGrid Tiered Backup Storage entwickelt für Backup

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone (Performance Tier) bereit, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitaufbewahrung werden in einem deduplizierten Datenspeicher (Retention Tier) abgelegt, um den Umfang der Datenspeicherung und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dieses zweistufige Konzept ermöglicht die schnellste Sicherung und Wiederherstellung bei geringsten Kosten und höchster Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede dieser Appliances umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei zunehmendem Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch eine Hardwareüberalterung vermieden wird und IT-Investitionen sowohl im Vorfeld als auch langfristig geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid hat in den folgenden Ländern Vertriebsmitarbeiter und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Israel, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

