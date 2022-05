DJ Macron dämpft Hoffnungen auf baldigen EU-Beitritt der Ukraine

BERLIN (Dow Jones)--Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Hoffnungen der Ukraine auf einen baldigen Beitritt zur Europäischen Union gedämpft. Der übliche Beitrittsprozess werde viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in Anspruch nehmen, wie Macron bei seinem Besuch in Berlin erklärte. Stattdessen stellte Macron die Idee einer politischen Gemeinschaft in Europa in den Raum, der die Ukraine aber auch andere demokratische Länder wie Bosnien-Herzegowina angehören könnten.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Marcron sprachen sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz aber dafür aus, dass die Länder des Westbalkans, die bereits den EU-Beitrittsprozess begonnen hätten, auch Mitglieder des Staatenverbunds werden sollten.

Als Zukunftsperspektive für die Ukraine brachte Macron ein politisches Format für solche europäischen Staaten ins Spiel, die gemeinsame Werte teilten sowie Konvergenz und Stabilität zum Ziel hätten. Denn der von der Ukraine ersehnte Beitritt in die EU könne Jahre und Jahrzehnte dauern.

"Bisher haben wir immer durch (EU-) Erweiterung auf die Frage eine Antwort gegeben", sagte Macron laut der deutschen Übersetzung der Pressekonferenz. Aber man müsse der Ukraine eine ehrliche Antwort geben.

"Wir können natürlich ein beschleunigtes Verfahren ins Leben rufen und durchführen", sagte Macron und fügte an, dass die Ukraine dann schneller Beitrittskandidat werden könnte. "Aber wir wissen alle, dass diese Kriterien und Standards über mehrere Jahre, Jahrzehnte erst erreicht werden, damit die Ukraine wirklich der EU beitreten kann", so Macron. "Ist es das, was wir wollen? Na ja, das Risiko, das wir eingehen, ist, dass sie verzweifeln, dass sie aufgeben."

Daher brauche man ein politisches Format, damit Staaten, die gemeinsame Werte teilten, auch an Europa angenähert werden könnten.

Es sollte eine Form der Solidarität im Bereich Sicherheit geben, die nicht der der Nato ähnelt. Auch sei eine Zusammenarbeit im Bereich Energie, Infrastruktur und bei Reisemöglichkeiten denkbar, wie Macron erklärte. Diese Länder müssten dann nicht zwangsläufig EU-Mitglied werden.

Scholz sieht Ukraine als Mitglied der europäischen Familie

Scholz nannte Macrons Idee einen interessanten Vorschlag. Denn es gehe darum, weiter enger zusammenzuarbeiten in Europa, in der EU und mit den demokratischen Staaten des europäischen Kontinents.

"Wir sind uns einig. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Wir arbeiten daran, ihren Weg in unser gemeinsames Europa weiter zu begleiten. Da sind jetzt die Prozesse festgelegt", so Scholz. "Die Europäische Union bearbeitet die vorgeschlagenen Anträge und die Kommission wird bald ihre Bewertung vorlegen."

