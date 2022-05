Der letzte Monat war katastrophal für die Wirtschaft der Blaubeererzeuger in der Provinz Huelva. Die Preisbeobachtung der Regionalregierung Junta de Andalucia berichtet einen Rückgang von 29,32% in den letzten zwei Wochen bei den registrierten Daten. Bildquelle: Shutterstock.com Andererseits berichten die Erzeuger auf dem Feld größere Preisstürze in Echtzeit, wo sie...

Den vollständigen Artikel lesen ...