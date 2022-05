Der österreichische Speisekartoffelmarkt startet stabil in den Mai. Viele Landwirte haben mittlerweile ihre Läger weitgehend geräumt, freie Ware ist damit kaum mehr am heimischen Markt verfügbar. Auch die Lagerbestände bei den Händlern sind schon recht überschaubar, dürften aber bis zum Anschluss an die neue Ernte reichen, teilt die Interessengemeinschaft...

