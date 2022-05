Am Dienstag hat auch das DAX-Unternehmen Bayer einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2022 gewährt. Sowohl beim Umsatz als als auch Ergebnis konnten die Leverkusener deutlich zulegen. Trotz mehrerer globaler Krisen hält der Pharma- und Agrochemie-Konzern an seinen Planzahlen für 2022 fest.Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 14,3 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. Analysten haben indes im Vorfeld mit 13,6 Milliarden Euro gerechnet. Auch beim EBITDA liegt Bayer deutlich über ...

