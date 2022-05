Die Elektroautobauer Rivian (WKN: A3C47B) taumelt ins Bodenlose. Gestern ist der Kurs um -20,88% auf 22,78 US$ abgestürzt. Der Grund könnte damit verknüpft sein, dass Ford einen Teilausstieg aus seinem Investment erwägt. Leidtragender Dritter ist Amazon, deren Aktie um -5% auf 2.175 US$ nachgegeben hat. Rivian mit Sitz in Plymouth, Michigan, ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen. Der R1T Pickup, der R1S SUV sowie der "Amazon-Truck" EDV, ein Lieferfahrzeug, ...

