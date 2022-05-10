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WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026 Ticker-Symbol: 22UA 
Xetra
10.05.22
09:32 Uhr
132,60 Euro
-4,35
-3,18 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
BIONTECH SE ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIONTECH SE ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
132,30132,7009:55
132,15132,5509:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE106,66+2,74 %
BIONTECH SE ADR132,60-3,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG26,010+1,42 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV91,80+2,57 %
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