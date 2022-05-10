BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 500 (450) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET ZUR ROSE GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 178 CHFBERENBERG HEBT DOMINO'S PIZZA AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 310 (330) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1850 (1700) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT IWG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 310 PENCEBERENBERG STARTET RENAULT MIT 'HOLD' - ZIEL 27 EURBERENBERG STARTET STELLANTIS MIT 'BUY' - ZIEL 21 EURGOLDMAN SENKT DBV TECHNOLOGIES AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 3 (10) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 137 (136) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,9 (6,4) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 1,95 (2,20) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT SWEDISH MATCH AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 81 (66) SEK BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 230 (240) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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