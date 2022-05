Harris Williams, eine globale Investmentbank mit Schwerpunkt auf Beratungsdienstleistungen für Fusionen und Übernahmen, gibt bekannt, dass sie STAXS Contamination Control Experts (STAXS), ein Portfoliounternehmen von Silverfleet Capital, bei seinem anstehenden Verkauf an die Franz Haniel Cie. GmbH (Haniel) berät. STAXS ist der führende Mehrwert-Distributor von Reinraumverbrauchsmaterialien für die Life-Science-Branche in den Beneluxstaaten. Mit der Übernahme baut CWS Cleanrooms, ein Portfoliounternehmen von Haniel, sein Position als erster Full-Service-Anbieter für Reinräume in Europa weiter aus.

Federführend bei der Transaktion sind Ed Arkus und Andreas Poth von der Harris Williams Consumer Group, Stephan Doering und Christopher Duerolf von der Healthcare Life Sciences (HCLS) Group der Firma sowie Graham Gillam von der Specialty Distribution Group der Firma.

"STAXSist ein wichtiges Glied in der Lieferkette der Life-Science-Branche. In der Vergangenheit wies das Unternehmen phänomenales Wachstum auf und ist heute europaweit als führender Mehrwert-Distributor von Reinraumverbrauchsmaterialien anerkannt", so Ed Arkus, ein Managing Director bei Harris Williams. "Die Zusammenarbeit mit dem STAXS-Team war sehr angenehm. Jetzt freuen wir uns darauf mitzuerleben, wie sie die Expansion der leistungsstarken Plattform von STAXS in den Benelux-Ländern und anderen Regionen gemeinsam mit Haniel vorantreiben."

"Durch die branchen- und länderübergreifende Vorgehensweise ist es Harris Williams gelungen, STAXS mit gezielter strategische Beratung zu unterstützen und zum Erreichen des bestmöglichen Ergebnisses für alle Beteiligten beizutragen", fügte Andreas Poth, ein Director bei Harris Williams, hinzu.

"Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft innerhalb der Haniel-Gruppe und beginnen nun die nächste Phase in unserer Entwicklung", so Johan-Detlef Dubbelboer, CEO von STAXS. "Während der gesamten Transaktion erwies sich Harris Williams als ausgezeichneter Partner, der unserer Erwartungen übertroffen hat."

STAXS wurde 1995 gegründet und ist von seinen Standorten in Heerenveen (Niederlande) und Niel (Belgien) aus tätig. Das Unternehmen ist ein führender Mehrwert-Distributor von Reinraumverbrauchsmaterialien, darunter hochwertige Desinfektionsmittel, Wischtücher, Mopps, Handschuhe und Einwegkleidung von Drittanbietern sowie von seiner eigenen Marke DOTCH. Als marktführender Experte im Bereich der Kontaminationskontrolle hat es sich einen hervorragenden Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit erworben. Als bevorzugter Partner im Bereich Kontaminationskontrolle hat das Unternehmen einen großen und treuen Kundenstamm in den Niederlanden, Belgien und Deutschland und weitet aktuell seine Präsenz auf andere Regionen aus. Die große Mehrheit seiner Kunden stammt aus der Life-Science-Branche. STAXS wird als Plattform für Reinraumverbrauchsmaterialien innerhalb von CWS Cleanroom tätig sein und in dieser Rolle seine Kunden weiterhin als eigenständiges Unternehmen betreuen.

Silverfleet Capital ist seit mehr als 30 Jahren als ein führender Eigenkapitalinvestor im europäischen Mid-Market aktiv und blickt auf eine Erfolgsgeschichte von mehr als 120 Transaktionen, 3,7 Milliarden Euro in Beteiligungen und 7,2 Milliarden Euro in Erträgen seit 1990 zurück. Sein Portfolio umfasst Unternehmen mit Sitz in Großbritannien und Irland, den Benelux-Ländern und den nordischen Ländern.

Haniel führt ein Portfolio eigenständiger Unternehmen mit dem Ziel, als Europas führender Purpose-getriebener Investor Wert für Generationen zu schaffen. Dazu richtet Haniel sein Portfolio konsequent "enkelfähig" aus, das heißt entlang klarer Nachhaltigkeits- und Performance-Kriterien. Die Unternehmen werden auf Basis eines gemeinsamen Führungsmodells des Haniel Operating Way (HOW) gesteuert und teilen ihre leistungsorientierte Kultur. Als Unternehmen der CWS Group ist CWS Cleanrooms dem Investmentfeld Planet von Haniel zugehörig.

Harris Williams, eine Investmentbank mit Schwerpunkt auf Beratungsdienstleistungen für Fusionen und Übernahmen, unterstützt weltweit Verkäufer und Käufer von Unternehmen bei kritischen Meilensteinen und bietet durchdachte Beratungsleistungen während des gesamten Unternehmenslebenszyklus. Durch die branchen- und regionenübergreifende Kooperation als ein Unternehmen hilft die Firma ihren Kunden, Ergebnisse zu erzielen, die ihre Ziele unterstützen und eine strategische Wertschöpfung ermöglichen. Harris Williams hat sich dem Ziel verschrieben, eine hervorragende Ausführung von Transaktionen zu gewährleisten und den Aufbau nachhaltiger, wertvoller Beziehungen zu fördern, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Harris Williams ist eine Tochtergesellschaft der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC).

Die Harris Williams Consumer Group hat Transaktionen in einer Vielzahl von Branchen abgeschlossen, darunter Lebensmittel, Getränke und Agrarwirtschaft, Markenartikel, Verbraucherdienstleistungen sowie Gastronomie und Einzelhandel. Weitere Informationen über die Harris Williams Consumer Group und jüngste Transaktionen sind verfügbar im Bereich Consumer Group auf der Website von Harris Williams.

Die Harris Williams HCLS Group verfügt über Erfahrung in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitsdienstleister, Kostenträger und Dienstleistungen für Kostenträger, ausgelagerte pharmazeutische Dienstleistungen, Lieferkette für Medizinprodukte, IT im Gesundheitswesen sowie Pharmazie. Weitere Informationen über die HCLS Group und andere jüngste Transaktionen sind verfügbar im Bereich HCLS Group auf der Website von Harris Williams.

Die Harris Williams' Specialty Distribution Group hat Erfahrung in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Automobil- und LKW-Ersatzteilmarkt, Bauprodukte, Konsumgüter, Elektro- und Kommunikationstechnik, Foodservice, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Weitere Informationen über die Specialty Distribution Group der Firma sind verfügbar im Bereich Specialty Distribution Group auf der Website von Harris Williams.

