Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist aktuell im freien Fall. Der DAX knüpfte gestern nahtlos an die schwache Performance der Vorwoche an. Bereits der Start in den Handelstag war misslungen. Im Anschluss baute der DAX seine Verluste immer weiter aus. Marktidee: Airbus Airbus hat zuletzt mit den Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen der Märkte übertroffen. Die Aktie befindet sich seit Monaten in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Aus technischer Sicht sind die Risiken kurzfristig angestiegen. Der Kurs formte eine bearishe Doji-Kerze und rutschte unter die 50-Tage-Linie. Anleger sollten deswegen jetzt eine bestimmte Unterstützung im Auge behalten. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf