FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag weitgehend stabil in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen verglichen mit Montag wenig verändert bei 151,76 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,09 Prozent. Am Vortag hatte sie mit 1,18 Prozent erneut einen Höchststand seit dem Jahr 2014 erreicht.

Am Dienstag veröffentlicht das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Nachdem der Indikator im März wegen des Ukraine-Kriegs in historischem Ausmaß eingebrochen und im April weiter gefallen war, wird für Mai mit einer erneuten Eintrübung gerechnet.

Am Montag hatte sich der Stimmungsindikator des Analysehauses Sentix zum dritten Mal in Folge verschlechtert. Der Sentix-Indikator weist eine ähnliche Methodik wie die ZEW-Konjunkturerwartungen auf./bgf/stk