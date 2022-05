In der abgelaufenen Woche schauten die Anleger gespannt auf die US-Notenbank, welche ihren Zinsentscheid am vergangenen Mittwoch bekanntgab. 50 Basispunkte sind erwartet worden und wurden es letztendlich auch, so dass größere Überraschungen ausgeblieben sind. Der Aktienmarkt zeigte sich zunächst erleichtert. Relativ schnell ging es dann aber doch weiter nach unten. Schließlich lassen steigende Zinsen Aktien zunehmend unattraktiver erscheinen. Die hohe Inflation war der Ausgangspunkt, den Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...