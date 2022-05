Zu den stärksten Werten an der deutschen Börse zählte in den vergangenen Monaten die Aurubis-Aktie. Nachdem der MDAX-Konzern die Prognose Mitte April angehoben hatte und der Titel auf ein neues Rekordhoch geklettert war, setzte die Aktie allerdings deutlich zurück und notiert inzwischen wieder zweistellig. Am Dienstag gab es nun die starken endgültigen Zahlen.Aurubis hat dank starker Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer und hoher Schwefelsäurepreise im zweiten Geschäftsquartal auch unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...