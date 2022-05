Entersekt integriert die verhaltensanalytische Intelligenz von NuData Security in seine EMV 3-D Secure Lösung und ermöglicht damit Capitec-Kunden eine risikobasierte Echtzeit-Authentifizierung für Online-Einkäufe.

Entersekt, ein weltweit führender Anbieter von Geräteidentitäts- und Authentifizierungslösungen, gab heute bekannt, dass die Capitec Bank seine innovative EMV 3-D Secure-Lösung implementiert hat, die die Sicherheit von E-Commerce-Zahlungen erhöht und gleichzeitig die Reibungsverluste für Karteninhaber reduziert.

Dafür nutzt Entersekt die Verhaltensanalyse von NuData Security, einem Unternehmen von Mastercard, das branchenführende risikobasierte Authentifizierungstechnologie anbietet. Die Lösung ist als einzelne Plattform verfügbar und wird vorintegriert mit NuDetect geliefert, dem Flaggschiffprodukt von NuData Security. Bereits seit 2020 kooperiert Entersekt mit NuData Security.

"E-Commerce-Betrug oder ‚card-not-present'-Betrug ist in Südafrika nach wie vor stark verbreitet und machte laut SABRIC im Jahr 2020 80 Prozent des Kreditkarten- und 53 Prozent des Debitkartenbetrugs aus", sagt Schalk Nolte, CEO von Entersekt. "Für höhere Sicherheit verbindet unsere neue EMV 3-D Secure Lösung Entersekts starke Authentifizierungstechnologie mit der führenden Verhaltensbiometrie von NuData Security. Unsere Lösung, die individuell an die Kundenbedürfnisse anpasst werden kann, ermöglicht es Capitec, reibungslose Checkout-Erlebnisse für ihre Karteninhaber zu schaffen. Diese Implementierung ist ein weiterer Meilenstein unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Capitec, bei der es uns gemeinsam gelungen ist, die digitale Sicherheit und Nutzererfahrung laufend zu verbessern."

Durch die Implementierung von Entersekts EMV 3-D Secure-Lösung kann Capitec nun risikoreiche E-Commerce-Interaktionen in Echtzeit identifizieren. Dazu werden verhaltensbiometrische Daten, maschinelles Lernen und Milliarden von anonymen Datenpunkten analysiert, um authentische Benutzer von potenziellen Betrügern zu unterscheiden. Die Lösung identifiziert Nutzer mit einem hohen Risiko, basierend auf ihren Online-, mobilen App- und Smartphone-Interaktionen. Diese Analyse läuft im Hintergrund, so dass trotz deutlich erhöhter Sicherheit das Kundenerlebnis nicht beeinträchtigt wird.

Während des Bezahlvorgangs wird eine Risikobewertung für die E-Commerce-Transaktion des Karteninhabers weitergeleitet. Basierend auf dieser Risikobewertung wird die reibungslose Authentifizierung fortgesetzt, wenn ein geringes oder gar kein Risiko besteht. In Fällen mit hohem Risiko, in denen eine höhere Sicherheit erforderlich ist, wird ein abgestufter Authentifizierungsprozess ausgelöst. Die Lösung unterstützt eine Reihe von Authentifizierungsoptionen, darunter In-App-Push-Benachrichtigungen, biometrische Verfahren und FIDO-zertifizierte Sicherheitsschlüssel.

"Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die bestmögliche Sicherheit bieten, ohne das Anwendungserlebnis unserer Kunden zu beeinträchtigen. Durch die Implementierung der EMV-3-D-Secure-Lösung von Entersekt mit Verhaltensanalysen von NuData Security sind wir in der Lage, unsere E-Commerce-Transaktionen auf einer zusätzlichen Ebene zu schützen. Dadurch ist unser Team in der Lage, weitere neue Angebote zu entwickeln und Capitec damit an die Spitze der digitalen Bankinnovation in Südafrika zu bringen", erklärt Francois Viviers, Executive Marketing und Kommunikation bei der Capitec Bank.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005084/de/

Contacts:

Media contact

Lelanie de Roubaix

VP Marketing Research Communications

Entersekt

lelanie@entersekt.com

www.entersekt.com