Hamburg (ots) -Tchibo macht 'ne Welle - und bringt nachhaltige E-Mobilität aufs Wasser- Führerscheinfrei und umweltfreundlich- Modernes Bootsdesign: 5,60 Meter lang und Platz für 5 Passagiere- 12 km/h schnell, bis zu 8 Stunden Fahrtzeit pro Akkuladung- Wartungsarm, kein Liegeplatz notwendig- 5.400 Euro Preisvorteil für Tchibo Kunden- www.tchibo.de/leinesbooteAb dem 10. Mai bietet das Hamburger Handelshaus im Onlineshop unter www.tchibo.de/leinesboote innovative Elektroboote an. Für die 5,60 Meter langen Boote im eleganten Design braucht es keinen Führerschein. Mit bis zu 12 km/h können fünf Passagiere über Seen und Binnengewässer (Kategorie D) schippern. Noch nachhaltiger ist nur selbst schwimmen - und dafür verfügen die Boote über eine Badeplattform samt klappbarer Badeleiter.Nachhaltige Mobilität "Made in Germany" - zum VorteilspreisTchibo kooperiert dabei mit dem bayerischen Hersteller Leines Boote. Die Manufaktur mit Sitz am Chiemsee hat sich dem nachhaltigen Bootsbau verschrieben. Das Modell Leines 560 "Comfort" ist aus einem leichten GFK-Rumpf und verfügt über elegante Decks in Teakholz-Optik, eine Edelstahl-Reling, ein klappbares Verdeck, diverse Staufächer - plus großzügiger, gepolsterter Liegefläche zum Sonnenbaden. Hinter dem Skipper sitzt die Mannschaft auf einer L-förmigen Bank. Platz fürs Fischbrötchen-Picknick bietet ein einsteckbarer Tisch im Cockpit.Die Leines 560 "Comfort" erhalten Tchibo Kunden für 29.990 Euro, mit einem exklusiven Preisvorteil von 5.400 Euro gegenüber dem Normalpreis. Fahrbereit inklusive Elektromotor, Abdeckung, Sonnenschutzverdeck und einer Edelstahlreling entlang der Liegefläche.Leistungsstark und energiesparendVolle Kraft voraus: Je nach Strömung und Beladung erreicht das 2,2 KW-Boot eine Geschwindigkeit von 8 bis 12 km/h. Die Akkuladung reicht bei voller Fahrt bis zu zwei Stunden, bei halber Fahrt bis zu sechs Stunden - und bei langsamer Fahrt sogar bis zu acht Stunden. Das Boot verfügt über zwei Akkus mit einer Kapazität von je 200 Ah (Amperestunden) und lässt sich an einer normalen Haushaltssteckdose innerhalb von sieben Stunden wieder voll aufladen. Das Elektromotorboot benötigt aufgrund seines geringen Gewichts (480-520 kg) keinen festen Liegeplatz. Es kann in wenigen Minuten zu Wasser gelassen und anschließend wieder herausgezogen werden. Ein 750-Kilo-Anhänger genügt dafür und den können auch viele E-Autos ziehen.Deutliche Reduzierung der LärmemissionenDie Boote sind nicht nur emissionsfrei hinsichtlich ihres Antriebs, sondern auch in Bezug auf Lärm. Auf viel frequentierten Gewässern verursachen Freizeitschiffe häufig einen hohen Lärmpegel, der die Anwohner und vor allem auch Tiere stört.Linus Unterberg, einer der beiden Werftgründer, sagt: "Unsere Boote sind wartungsarm und im Unterhalt günstig. Eine Vollkasko-Versicherung kostet nur etwa 220 Euro im Jahr.""Im vergangenen Jahr haben wir mit Elektroautos nachhaltige Mobilität für die Straße angeboten. Jetzt setzen wir mit Leines Boote auf umweltfreundliche Mobilität auf dem Wasser", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen bei Tchibo. Immerhin ist die Schifffahrt für 13,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, die der Verkehr in der EU verursacht.Pauly ergänzt: "Innovative, umweltfreundliche Ideen brauchen Unterstützung. Wir freuen uns daher, gemeinsam mit den beiden Werftinhabern von Leines Boote zu zeigen, dass nachhaltiger Bootsbau "Made in Germany" möglich ist."Über Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2020 mit international rund 11.420 Mitarbeitern 3,13 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5217758