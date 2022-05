Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Weltweit erstes Unternehmen: Sunrise UPC Mitarbeitende mit kompletter 5G Ausstattung



10.05.2022 / 09:00



Die ersten auf der Welt - Sunrise UPC Mitarbeitende vollständig mit 5G Devices ausgestattet (Smartphone und Laptop)

Ultimate Digital Workplace - überragendes 5G-Netz kombiniert mit hervorragenden 5G Laptops

5G HP Elitebook - vereint führende Nachhaltigkeit und Funktionalität «Wir sind führend bei 5G und das erste Unternehmen weltweit, das seine Mitarbeitenden vollständig mit 5G Geräten ausstattet. HP punktet nicht nur mit Spitzentechnik, sondern legt auch viel Wert auf Nachhaltigkeit. Dies passt gut zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie, die wir Anfang Jahr lanciert haben und laufend weiterentwickeln», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC. «Bei HP wollen wir das weltweit nachhaltigste PC-Portfolio anbieten. Und selbstverständlich freuen wir uns, die Sunrise UPC Mitarbeitenden mit unseren nachhaltigen und besten 5G Laptops auszustatten», ergänzt Adrian Müller, Managing Director HP Schweiz GmbH. Modernster Arbeitgeber der Schweiz Mit dem «Our Way of Working» positioniert sich Sunrise UPC als modernster Arbeitgeber der Schweiz. Nebst einem innovativen Mobilitäts- und flexiblen Arbeitsmodell ist auch die Einführung eines ultimativen digitalen Arbeitsplatzes («Ultimate Digital Workplace») eine wichtige Grundlage dafür. Seit Ende 2020 erhalten alle Sunrise UPC Mitarbeitenden ein 5G Geschäftstelefon und werden nun im Laufe der nächsten Monate mit den besten HP Laptops mit 5G Technologie ausgestattet. Das ultraflache und leichte 5G HP Elitebook können Mitarbeitende praktisch von überall aus verbinden und an jedem beliebigen Ort wie im Büro arbeiten. 5G HP Elitebook HP verfügt über das weltweit nachhaltigste PC-Portfolio[1]. Die Energieeffizienz der 5G HP Elitebook wurde zu 44% verbessert. Dies durch die Anpassung seiner Low-Power-Panels, die zu geringerem Stromverbrauch führt. Als erste Notebooks der Welt wurden sie zum Teil aus Kunststoff produziert, welcher ansonsten in den Ozeanen gelandet wäre. Über 80% seiner mechanischen Teile werden aus recycelten Materialien hergestellt. Nachhaltigkeit bei Sunrise UPC Mit ihren Produkten und Dienstleistungen verbindet Sunrise UPC Menschen und ermöglicht ihnen, die digitale Welt sicher und mit Begeisterung zu nutzen. Umwelt, soziale Verantwortung und Corporate Governance sind zentrale Themen für Sunrise UPC, die in ihrer ESG Strategie verankert sind. Mit Fokus auf Langlebigkeit und Reparabilität werden bis 2023 mindestens 75% der Set-Top-Boxen und Modems aus dem Produktportfolio nach der Rücksendung wiederaufbereitet und an neue Kunden verschickt. In die gleiche Richtung möchte Sunrise UPC auch mit ihren, intern genutzten Geräten gehen. Die alten Laptops werden professionell wiederaufbereitet und in einem, mit Caritas erarbeiteten Programm, an benachteiligte Menschen verteilt, um ihnen den Zugang zum Internet und dem Erlernen von digitalen Kompetenzen zu erleichtern. Pressemitteilung (pdf) [1] basierend auf den EPEAT-Kriterien, die die Produkte der Hersteller unabhängig auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Verwendung recycelter Materialien und vieles mehr überprüfen. Sunrise UPC

