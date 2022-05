Foto: Shutterstock.comTrotz schwacher Vorgaben aus den USA und Asien dürfte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zumindest am Dienstagmorgen aufhellen. Der DAX wurde vorbörslich rund 0,9 Prozent höher bei 13.507 Punkte taxiert und stemmt sich damit deutlich gegen die Kursverluste in den USA. Dort war der Dow Jones am Vortag mit einem minus von rund zwei Prozent aus dem Handel gegangen. Derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...