München (ots) -Fußballlegende Ronaldinho schlüpft zum UEFA Champions League Finale in Paris in die Rolle eines Tourguides und nimmt Fußballfans mit auf eine 90-minütige Bustour durch das Zentrum der französischen Hauptstadt - spektakuläre Freestyle-Tricks des Weltfußballers inklusive.- Expedia hat zum UEFA Champions League Finale in Paris eine exklusive City Tour mit der brasilianischen Fußballlegende Ronaldinho zusammengestellt.- Auf der Tour mit dem Namen "Ronaldinhos Route 10 Freestyle Tour" präsentiert Ronaldinho die bei Fußballfans begehrtesten Sehenswürdigkeiten von Paris.- Tickets für die Tour und das UEFA Champions League Finale werden exklusiv unter www.expedia.de/lp/b/freestyletour verlost.Als offizieller Reisepartner der UEFA Champions League hat sich das Online-Reisebüro Expedia mit der brasilianischen Fußballlegende Ronaldinho zusammengetan, um für Fans eine 90-minütige, offene Bustour durch Paris zu kreieren. Tickets für die Tour stehen nicht zum Verkauf, sondern können - zusammen mit Tickets für das UEFA Champions League Finale - ausschließlich gewonnen werden.Benannt nach Ronaldinhos berühmter Trikotnummer und seiner Liebe zum Freestyle-Fußball wurde die Tour gemeinsam mit dem brasilianischen Fußballstar, der früher in Paris spielte, auf Basis einer Umfrage unter 6.000 Fußballfans aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich zusammengestellt. In der Umfrage untersucht wurde das Reiseverhalten von Fußballfans.Kulturell interessierte FußballfansWie die Expedia-Umfrage ergab, verreisen deutsche Fußballfans nicht nur, um ein Spiel zu sehen. 42 Prozent möchten sich ebenso die Hauptattraktionen ihres Reiseziels ansehen, 33 Prozent machen ausgedehnte Sightseeing-Touren und bei 21 Prozent stehen sogar Museumsbesuche auf der Agenda. Fast ein Drittel (31 Prozent) lernt anlässlich einer Reise ins Ausland vorab sogar ein paar Sätze in der Landessprache. All das vermittelt ganzen 60 Prozent der deutschen Fußballfans nach eigenen Angaben auch ein gewisses Gefühl von Kultiviertheit, wenn sie für ein Fußballspiel verreisen.Alle einsteigen - Sightseeing mit Ronaldinho80 Prozent der deutschen Fans möchten laut der Expedia-Umfrage unbedingt auch die Stadt erkunden, in der ein Fußballspiel stattfindet. "Ronaldinhos Route 10 Freestyle Tour" gibt kulturbegeisterten Fußballfans die Möglichkeit, genau das in Paris zu tun. Ronaldinho steht mehr als jeder andere Spieler für die Freude am Fußball. Seine Zeit in Paris war außerdem ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, da dort seine Reise durch den europäischen Fußball begann. Nun bringt der Brasilianer seine einzigartigen Freestyle-Fähigkeiten zurück nach Paris, wo er zum Guide seiner eigenen 90-Minuten-Tour wird.Während der Tour können Fans die Aussicht auf die berühmtesten Monumente entlang der Seine genießen, die liebste Einkaufsmeile des Brasilianers, die Champs-Élysées, besuchen, in Ronaldinhos Lieblingsviertel Halt machen, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, und zum Abschluss einen Drink in einer Rooftop-Bar genießen. Wirklich einzigartig wird die Tour jedoch durch die Freestyle-Einlagen des Fußballstars, der die Gruppe unterwegs mit seinen besten Tricks unterhalten wird.Vier glückliche Gewinner:innen inklusive Begleitung kommen in den Genuss dieser einmaligen City Tour durch Paris und sichern sich zusätzlich Tickets für das UEFA Champions League Finale im Stade de France am 28. Mai 2022. Um am Gewinnspiel teilzunehmen und zu gewinnen, müssen interessierte Fußballfans zwischen dem 10. und 16. Mai 2022 @ExpediaDE auf Instagram besuchen, der Seite folgen, den Gewinnspiel-Post suchen und einen Freund oder eine Freundin markieren, den oder die sie zum Finale mitnehmen möchten. Die markierte Person muss @ExpediaDE ebenfalls folgen.Weitere Informationen stehen unter www.expedia.de/lp/b/freestyletour bereit.Ronaldinho, 42, sagt: "Während meiner Karriere habe ich in vielen atemberaubenden Städten gespielt und sie auch besichtigt, aber Paris hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es war meine erste europäische Heimat. Ich freue mich sehr, für meine Route 10 Freestyle Tour mit Expedia zusammenzuarbeiten und meine Liebe und Leidenschaft für die Stadt weitergeben zu können und dafür zu sorgen, dass Fans das meiste aus ihren Reisen abseits der 90 Minuten im Stadion herausholen."Marwan Badran, Vice President Retail Markets EMEA bei der Expedia Group: "So viele Spiele mit Publikum mussten während der Pandemie ausfallen und 60 Prozent der deutschen Fans haben unter diesem Fußballentzug sehr gelitten. Als offizieller Reisepartner der UEFA Champions League freuen wir uns daher sehr, dass wir Fans die einmalige Gelegenheit bieten können, gemeinsam mit Ronaldinho Paris auch außerhalb des Stadions zu erkunden."