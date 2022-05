München (ots) -Am 13. Mai erscheint Raimon Webers neue Hörspielserie Hurricane - Stadt der Lügen. Der atmosphärisch dichte Thriller erzählt in 10 Folgen wie Deputy Pam Turner in dem verlogenen Nest Hurricane grausame Verbrechen aufzuklären versucht und dabei in die Fänge ihrer korrupten Vorgesetzten und eines skrupellosen Verbrecherzirkels gerät. Hurricane - Stadt der Lügen erscheint bei "EUROPA Next", der neuen Dachmarke unter der Sony Music erstmals moderne Hörspiele für ein erwachsenes Publikum bündelt. Der in Alaska spielende Hörspielthriller wird für Hörer:innen ab 16 Jahren empfohlen. Die zehn Folgen mit knapp 9 Stunden Laufzeit erscheinen zeitgleich digital bei allen bekannten Streaming-Diensten und als Audio-CD-Box.Die Stadt Hurricane in Alaska - weitab von den wichtigen Ereignissen der Welt. Als Damien Nitzinger, ein labiler, gewalttätiger Psychopath und Sohn des Polizeichefs, gemeinsam mit seiner Freundin Haley zwei sexuell motivierte Morde begeht, löst er eine Spirale der Gewalt aus. Sein Vater versucht, die Tat zu vertuschen. Doch der Elder-Clan, verstrickt in Drogenhandel und Prostitution, hat von der Sache Wind bekommen. Allein die Polizistin Pam Turner stellt sich dem Chaos entgegen. Bis sie feststellen muss, dass sie fast niemandem vertrauen darf.10 Folgen Spannung mit Plot Points und Charakteren wie bei TarrantinoMit Hurricane - Stadt der Lügen breitet Autor und Regisseur Raimon Weber ein bizarres Sittengemälde aus Niedertracht, skrupelloser Gewalt und Bigotterie aus. Er entführt seine Hörer:innen in ein amerikanisches "White-Trash"-Milieu aus Trailer Parks, chemischen Drogen und Hoffnungslosigkeit, in dem Werte zu hohlen Floskeln verkommen. Seine tarrantinoesken Figuren sind häufig Durchschnittsmenschen, die durch unvorhergesehene, traumatische Erlebnisse aus der Bahn geworfen werden. In Hurricane stellt sich Deputy Pam Turner Verbrechen und Lügen entgegen und lässt sich durch korrupte Machenschaften nicht davon abbringen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ihr einsamer Kampf für das Gute spiegelt sich in der öden Landschaft Alaskas. Weber, dessen erfolgreiche EUROPA-Hörspielserie VIDAN in den letzten Jahren über 16 Mio. Streams erzielte, gelingt es dabei, mit raffinierten Ideen und unvorhersehbaren Twists die Spannung von Folge zu Folge immer weiter zu steigern.Bekannte Hörspielstimmen entführen in die USADoch nicht nur wegen ihrer abgründigen, spannungsgeladenen Story lädt Hurricane - Stadt der Lügen zum Binge-Hearing ein. Der aufwändig produzierte Hörspielthriller ist mit vielen hochkarätigen Sprechern besetzt. Gerrit Schmidt-Foß ist als die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio bekannt. Manja Doering synchronisiert unter anderem Natalie Portman und die diesjährige Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain. Raimon Weber: "Unseren phänomenalen Sprechern gelingt es, das Kopfkino anzuregen und authentisches Alaska-Feeling zu erzeugen. Ihre Stimmen erzeugen eine klaustrophobische Spannung, die die Geschichte stringent vorwärtsbewegt."Hurricane - Stadt der Lügen erscheint am 13. Mai 2022 digital bei allen bekannten Streamingdiensten, wie Amazon Music, Hörspielplayer, Spotify, Apple Music, Deezer und Napster u.a. EUROPA Next veröffentlicht den Hörspielthriller zudem als Audio-CD-Box mit allen 10 Folgen. Weitere Infos zur Serie gibt es auf www.hurricane-thriller.de und www.europa-next.de (https://www.play-europa.de/europa-next)Auszug aus der Hurricane-SprecherlisteErzähler Gordon PiedesackPam Turner Manja DoeringChief Nitzinger Till HagenEmily Nitzinger Anke ReitzensteinDirektor Colfax Peter FlechtnerDamien Nitzinger Gerrit Schmidt-FoßHaley Ann-Kathrin HinzMa Elder Katja BrüggerKelly Elder Olaf ReitzKirk Elder Lars SchmidtkeBrodie Elder Konrad BösherzProduktionAutor & Regie: Raimon WeberProduzenten: Raimon Weber & Uwe-J. KaddikTon & Technik: Make Music Muhlack & Sünner MusikproduktionsSprachaufnahmen Berlin: Tommi Schneefuß, Sound of Snow StudioSprachaufnahmen Sankt Augustin: Make Music Muhlack & Sünner MusikproduktionsMusik: Andreas Hötter, Orcas StudiosHurricane Main Theme geschrieben und produziert von Andreas Hötter für Orcas StudiosGrafik: DANGEROUS Werbeagentur, BerlinRedaktion: Hilla Fitzen, Armin DelmarÜber den AutorRaimon Weber ist Spezialist für Thriller mit meist klaustrophobischer Stimmung. Seit 1998 veröffentlicht er erfolgreich Kriminalromane, Thriller und Hörspiele. Er schrieb für Serien wie Monster 1983, Darkside Park, Porterville, Gabriel Burns oder Point Whitmark. 2020/2021 erschienen die ersten beiden Staffeln seines Mystery-Thrillers VIDAN beim Hörspiellabel EUROPA. Für seine Recherchen besuchte Raimon Weber die Geschlossene Forensische Psychiatrie, kletterte auf Fabrikschornsteine oder besichtigte Verbrennungsanlagen für amputierte Gliedmaßen. Er beschäftigt sich mit ungewöhnlichen Tötungsmethoden und scheut sich nicht, diejenigen kennenzulernen, die sie anwenden. Seine Geschichten zeigen, dass das Verbrechen nicht nur von außen in die scheinbar heile Welt von Durchschnittsbürgern einbricht, sondern häufig in der Psyche der Protagonisten wohnt.Über EUROPA NextEUROPA ist ein Label der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Unter dem 1965 gegründeten Traditions-Label erscheinen Hörspiele, Kindermusik sowie Home Entertainment Produkte für Kinder. Mit "EUROPA Next" etabliert Sony Music ab Frühsommer 2022 eine Markenerweiterung, die für spannende, hochwertige Hörspielunterhaltung für die Zielgruppe ab 16 Jahren steht. Damit ist "EUROPA Next" die moderne Dachmarke für Erwachsenen-Hörspiele wie HURRICANE, VIDAN und HYDE AWAY.Presseservice und -kontaktAls Ergänzung zu Ihrer Berichterstattung bieten wir Ihnen:- Fotos der CD-Box- Video- und Audiotrailer zum Einbinden- Vita und Fotos von Raimon Weber- Eine digitale Hörprobe der 1. 