Bodelshausen (ots) -Dem Marc Cain Gründer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung, Helmut Schlotterer, wurde das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Bodelshausen verliehen. Zur Feierstunde waren zahlreiche Gäste geladen.Im großen Saal des Forums in Bodelshausen wurde dem Gründer von Marc Cain, Helmut Schlotterer, in einer Feierstunde am 6. Mai 2022 die Ehrenbürgerurkunde von Bürgermeister Uwe Ganzenmüller persönlich überreicht. Die musikalische Umrahmung zu diesem feierlichen Anlass wurde vom Musikverein Bodelshausen übernommen. Im Anschluss fand für die zahlreichen geladenen Gäste ein Stehempfang statt."Helmut Schlotterers Wirken geht bei Weitem über die reine Erfüllung seiner Berufspflicht oder sein Engagement für das eigene Erwerbsunternehmen hinaus. Gerade sein ausgeprägt lokales und soziales Denken bei den zu verzeichnenden internationalen Erfolgen zeichnen ihn in besonderem Maße aus", erklärte Uwe Ganzenmüller, Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen.Helmut Schlotterer bedankte sich bei Bürgermeister Uwe Ganzenmüller und dem Gemeinderat: "Ich freue mich sehr über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts, es ist mir eine Ehre. Ich sehe es als meine unternehmerische Verantwortung, mich in unserer Region zu engagieren, dies war und wird mir immer wichtig sein."Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste von einer Stadt oder Gemeinde vergebene Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die sich in herausragender und besonderer Weise um das Wohl der Bürger oder das Ansehen des Ortes verdient gemacht hat.