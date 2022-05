Es ist das neue "Auge der Menschheit": Rund 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt blickt das James-Webb-Weltraumteleskop in die Zukunft und soll uns künftig Aufschluss über die Entwicklung der Galaxien liefern. Nun hat die Nasa eine Aufnahme veröffentlicht, die eindrucksvoll zeigt, was das Teleskop draufhat. Zufrieden und stolz haben die Wissenschaftler:innen der US-Weltraumbehörde Nasa und der europäischen Raumfahrtorganisation Esa am Montagabend bei einer Pressekonferenz über den Stand des James-Webb-Weltraumteleskops berichtet. Die Ausrichtung des Teleskops konnte "mit einer noch besseren Leistung" abgeschlossen werden als erwartet und auch sonst scheint alles wie am Schnürchen zu laufen. "Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...