Das Lithium-Verarbeitungsunternehmen Green Lithium hat Pläne veröffentlicht, wonach im Norden Englands die erste Lithium-Raffinerie Großbritanniens entstehen soll. Für das Vorhaben kooperiert das Unternehmen mit dem Rohstoffhändler Trafigura. Letzterer soll das Lithium für die weitere Verarbeitung in der Fabrik liefern und in unbekannter Höhe in Green Lithium investieren. Ein Teil wird auch über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...