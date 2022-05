Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat gerade erst ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2021 bezahlt. Schon steht das nächste Highlight an: Das Management hat schließlich am 10. Mai dieses Jahres ein frisches Zahlenwerk für das erste Vierteljahr präsentiert. Es gilt eine Menge zu beweisen: Zum Beispiel, dass das Jahresziel von 3,3 Mrd. Euro Gewinn realistisch ist. Steigen wir an dieser Stelle vielleicht thematisch direkt ein. Nach dem erfolgreichen ersten Quartal rechnet das Management der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...