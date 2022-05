Swisscom wird ihre Kooperation mit AWS in den nächsten Jahren deutlich ausbauen und in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden im technischen und kommerziellen Bereich investieren.Bern - Cloud First: Die digitale Transformation gewinnt in allen Branchen an Fahrt, und der Markt für Cloud-Lösungen in der Schweiz wächst rasant. Swisscom, eine führende Schweizer Anbieterin für Cloud Consulting und hybrides Multi-Cloud-Management, hat heute eine auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben.

