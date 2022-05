Zürich (www.fondscheck.de) - Der Ukrainekrieg beschleunigt die Energiewende, so die Experten von Swisscanto.Einige würden jetzt von "doppelter Dringlichkeit" sprechen, sprich Klimaschutz und Energiesicherheit. Entsprechend stehe die Frage im Raum: Drohe nun eine Greenflation?Die Kritik gegen erneuerbare Energien verstumme in diesen Tagen. Krieg und Klimakrise würden aufzeigen, dass die Abkehr von (russischen) fossilen Energieträgern sowohl das Klima schütze als auch die Energiesicherheit erhöhe. "Dennoch fragt man sich, wie teuer es für Wirtschaft und Gesellschaft kommt, wenn unser Wirtschaftssystem bis 2050 aufgrund des Klimaschutzes und der Energiesicherheit nahezu ohne fossile Energieträger auskommen soll. Es stehen Argumente im Raum, die scheinbar kaum vereinbar sind", so Gerhard Wagner, Portfolio Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...