Altris, ein schwedischer Entwickler von Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien, hat seine erste Produktionsanlage im industriellen Maßstab angekündigt. Auch in den USA wird ein Projekt zur Produktion von Natrium-Ionen-Akkus konkret. Zunächst aber kurz nach Schweden: Altris will seine Fertigung im schwedischen Sandviken in Kooperation mit Sandvik Materials Technology, einem Entwickler und Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...