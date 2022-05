Die größte Direktbank in Deutschland schafft die Negativzinsen für Privatkunden bis zu einem Guthaben von 500.000 Euro pro Konto ab. Die ING Deutschland reagiert damit auf die absehbare Zinswende der EZB. Die Änderung tritt am 01.07.2022 in Kraft. Ab dem 01.07.2022 erhöht die ING Deutschland die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeld-Konten von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro pro Konto. Mit diesem Schritt gibt die Bank die positive Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten und die zuversichtliche ...

