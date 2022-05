Die Hallesche Krankenversicherung startet am 01.06.2022 einen neuen Budgettarif in der bKV. Mit dem Ansatz, dass das Gesundheitsbudget steigt, wenn es voll genutzt wird, soll die Gesundheit der Belegschaft gefördert werden. Das neue Produkt gibt es in fünf Stufen. Ab dem 01.06.2022 bringt die Hallesche Krankenversicherung einen neuen Budgettarif in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) auf den Markt. Der FEELfree:up, der auf dem 2018 eingeführten Budgettarif FEELfree basiert, soll Anreize ...

