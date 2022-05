BYD präsentiert gleich mehrere Produktneuheiten seiner Battery-Box Speichersysteme auf der Messe The smarter E in München. Die Neuerungen richten sich vor allem an den Gewerbe- und Industriemarkt.Der Hersteller von Batteriespeichern, BYD, wird in dieser Woche sein Portfolio an Produkten für den Gewerbe- und Industriemarkt erweitern. Auf der The smarter E können Besucher schon einen ersten Blick auf Neuheiten werfen, die erst später in diesem Jahr auf dem Markt gebracht werden. Das neue System "Battery-May-Lite" wird in unterschiedlichen Speicherkapazitäten von 30 Kilowattstunden bis 90 Kilowattstunden ...

