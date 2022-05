Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") legt den BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond Fund (ISIN LU0823379622/ WKN A1T8RJ) auf, so BNP Paribas Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der in Luxemburg registrierte Rentenfonds bietet Anlegern eine sowohl thematisch als auch regional ausgerichteten Strategie, die auf Wachstumschancen setzt, die sich aus der nachhaltigen Urbanisierung in Asien ergeben - ein Megatrend, der noch viele Jahrzehnte anhalten wird. ...

