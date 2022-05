DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Kriegs in Osteuropa sieht Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) eine höhere Gefahr von Cyberattacken. "Im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat natürlich auch die Cyberabwehr besondere Bedeutung erlangt", sagte der FDP-Politiker zum Auftakt eines Treffens der G7-Digitalminister am Dienstag in Düsseldorf. "Die Gefahr von Angriffen ist gestiegen." Daher sei es wichtig, Erfahrungen international auszutauschen und Systeme zu optimieren.

Ein Aspekt des Gipfels sei auch die Unterstützung der Ukraine. "Ich habe den ukrainischen Kollegen gebeten, uns eine neue Liste zu schicken mit den Dingen, die sie konkret brauchen", sagte der FDP-Politiker. "Damit wir gemeinsam dafür sorgen können, dass Hardware vorhanden ist." Es war geplant, den für Digitales zuständigen ukrainischen Minister Mykhailo Fedorow bei dem Treffen als Gast online zuzuschalten.

Bei dem G7-Treffen in Düsseldorf geht es um die Frage, wie die sieben Staaten bei der Cybersicherheit und anderen Internetthemen stärker an einem Strang ziehen können. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7. In der Gruppe sind außerdem die USA, Kanada, Italien, Frankreich, Großbritannien und Japan./svv/wdw/DP/ngu