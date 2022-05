Das Heidelberger InsurTech Enzo hat an einer neuartigen Wohngebäudeversicherung gearbeitet, die auf Prävention setzt und dabei vor allem Leitungswasserschäden in den Fokus rückt. Anfang Januar hat das Start-up rund 1 Mio. Euro von Investoren eingesammelt. Der offizielle Start soll in Kürze erfolgen. Mit dem Heidelberger Start-up Enzo betritt ein neues Start-up den Versicherungsmarkt. Die beiden Gründer Sascha Wolf und Marvin Follmann haben eine neuartige Gebäudeversicherung kombiniert, mit sie das ...

