Novavax hat sein erstes profitables Quartal vermeldet, ist aber hinter den Erwartungen bei Gewinn und Umsatz geblieben. Die Aktie verlor ein Viertel an Wert. Die Anleger hoffen nun auf die Impf-Zulassung in den USA.

RealJoker: Was soll das? 203 Millionen US-Dollar Gewinn bei einem Umsatz von 704 Millionen US-Dollar [im ersten Quartal 2022] zeigt, dass nicht so viel hängen bleibt wie bei der Konkurrenz. Die üblichen schwachen Zahlen! … Es wird doch schon eine halbe Ewigkeit von der FDA-Zulassung fabuliert. Bislang wurde sie nicht erteilt. Solange sich das nicht ändert, muss man an der Seitenlinie bleiben.

BTC123: Die Liquidität ist leider sehr dünn. Novavax hat das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben. Die Aussichten sind gut, enorme Cash-Reserven, die Pipeline ist stark. Ich kann den Abverkauf nicht wirklich nachvollziehen. Jetzt muss ich halten. Das hätte ich sowieso bis zur neuen Welle im Herbst.

Aktien mit einem ähnlichen Spannungsbogen hat sich unser Börsenexperte Stefan Klotter in einer Chartanalyse näher angeschaut. Seine fünf heißesten Short-Kandidaten gibt es nun kostenlos zum Download.

Hanseat81: Innerhalb der kommenden zwei Wochen dürfte der FDA-Termin Anfang Juni eingepreist werden. Anfang August dann der nächste Earnings-Call und dann sind wir mit großen Schritten in Richtung Herbst unterwegs, wenn nicht vorab schon eine Sommermutante auftaucht, oder andere positive Ereignisse eintreten. Rabatt-Tage/Wochen bei Novavax - mehr ist das nicht. … Aber gut, sollten die Elliot-Wellen erneut stimmen, dann wird zwischen 34 und 42 US-Dollar der Boden sein, ehe die Gegenbewegung einsetzt. Vorausgesetzt, wenn sie wieder stimmen. Minus 74,77 Prozent weist Novavax in meinem Portfolio aus. Ich werde halten und mal sehen, was die Analysten nun für Kursziele ankündigen. Zuletzt lag das niedrigste bei 175 US-Dollar, die meisten anderen eher höher. Treten diese Aussichten ein, würde ich zumindest verlustfrei aus der Aktie kommen.

FrankReh: Ich habe so langsam die Hoffnung aufgegeben, dass das hier noch was wird. Solange es keinen Wechsel im Management von Novavax gibt, solange wird der Kurs nicht signifikant steigen. Entweder man geht eine Kooperation ein oder man installiert ein komplett neues Management. Stan Erck hat seine Zeit hinter sich, er hat in den vergangenen Jahren so viel versprochen und absolut nichts davon gehalten. Ich glaube, zumindest in den USA sieht man es ähnlich.

onkel_axel: Aktien, die massig gestiegen sind, kauft man einfach nicht. Das nächste Mal halte ich mich wieder daran. Mit Glück geht es irgendwann noch mal auf 100 US-Dollar und dann nichts wie raus. Ich erinnere mich noch an die Leute, die bei 300 US-Dollar nicht verkaufen wollten, weil die Aktie unterbewertet gewesen sei. Das wird nie wieder kommen.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US6700024010