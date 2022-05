Verbesserter Zugang für Forscher in Indien zu wichtigen Nagetiermodellen

RENSSELAER, New York, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Arzneimittelforschung, hat Nomura Siam International Co., Ltd (NSI), einen etablierten Distributor von Labortieren und verwandten Produkten, zu seinem bevorzugten Vertriebspartner in Indien ernannt.



Indien leistet einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Produktion von Arzneimitteln und Impfstoffen, und es wird erwartet, dass die pharmazeutische und biotechnologische Forschung und Entwicklung dort im nächsten Jahrzehnt zunehmen wird. Um dieses Wachstum zu unterstützen, benötigen die Wissenschaftler in Indien fortschrittliche Maus- und Rattenmodelle für pharmakologische Studien und für die Bewertung von Toxikologie und Arzneimittelsicherheit. In allen therapeutischen Bereichen werden für die Forschung gentechnisch veränderte Modelle (GEMs) benötigt. Mäuse mit einem humanisierten Immunsystem sind für die Immunonkologie und andere Anwendungen von entscheidender Bedeutung.

Das Portfolio von Taconic umfasst fast 4.700 Maus- und Rattenmodelle, darunter weit verbreitete Standardstämme, immundefiziente Modelle und exklusive GEMs. Taconic ist weltweit führend in der Generierung von Mausmodellen mit humanisiertem Immunsystem. Die branchenführenden Qualitätssysteme, die genetische Integrität und die weltweit harmonisierten Tiergesundheitsstandards von Taconic fördern die Reproduzierbarkeit der Forschung. Dabei verringert der flexible Ansatz bei der Lizenzierung die Hindernisse für den Zugang zu wertvollen GEMs.

NSI, mit Sitz in Thailand, ist bekannt für seinen Fokus auf Qualität und Kundenservice. Die neue Vereinbarung des Unternehmens mit Taconic stellt für die präklinische Forschung in Indien eine erhebliche Verbesserung des Zugangs zu GEMs dar und ermöglicht es NSI, diesem Markt ein umfassendes Spektrum an Lösungen anzubieten.

"Bislang war die Auswahl und Verfügbarkeit von Nagetiermodellen in Indien eher begrenzt. Wir glauben, dass diese Partnerschaft Indiens wachsender pharmazeutischer Industrie Zugang zu den anspruchsvollsten und hochwertigsten Tiermodellen verschafft, die weltweit verfügbar sind", sagte Dr. Michael Seiler, Vizepräsident für kommerzielle Produkte bei Taconic. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft Taconic in seinem Bestreben unterstützen wird, die Entwicklung neuer lebensrettender Therapeutika für die globale Gemeinschaft zu beschleunigen."

"Das Portfolio von Taconic an hochentwickelten Mausmodellen füllt eine große Lücke auf dem indischen Markt", so Taiichiro Kamiya, Präsident von NSI. "Durch unseren häufigen Informationsaustausch und die Verbesserung der logistischen Abläufe werden wir den indischen Nutzern einen schnelleren und einfacheren Zugang zu GEMs ermöglichen."

Wenn Sie mehr über die umfangreiche Palette der Tiermodelllösungen von Taconic erfahren möchten, rufen Sie bitte in den USA die Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in Europa die Nummer +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic Labore und Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

Über Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

Nomura Siam International Co. Ltd. mit Sitz in Bangkok, Thailand, wurde 2012 gemeinsam von CLEA Japan, Inc. und Nomura Jimusho, Inc. als Komplettanbieter für den Labortierbereich gegründet. Als Komplettanbieter verkauft NSI nicht nur Labortiere, sondern bietet auch eine breite Palette an verwandten Produkten, darunter Ausrüstung für die Zucht, die Durchführung von Experimenten und die artgerechte Haltung sowie Beratungsdienste für die präklinische Forschung und die Planung von Labortiereinrichtungen an.

