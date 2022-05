Flowe, die umweltfreundliche italienische Challenger-Bank, erreicht 700.000 Konten

Temenos (SIX: TEMN), die Cloud-Banking-Plattform, gab bekannt, dass Flowe, die digitale Bank der Banco Mediolanum, mit 700.000 Konten in den ersten 18 Monaten seit ihrer Einführung einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Mit der offenen Plattform von Temenos für Composable Banking wächst Flowe doppelt so schnell wie sein nächster Konkurrent. In einer Woche wurden 150.000 neue Konten eröffnet, mit Spitzenwerten von 30.000 neuen Kunden pro Tag.

Flowe bietet digitale Dienstleistungen in großem Umfang an, die den Weg für künftige Rentabilität ebnen und über 60 Millionen Italienern ein nachhaltiges Bankgeschäft ermöglichen. Unterstützt durch die Cloud-Technologie von Temenos ist Flowe die erste Bank in Italien, die als B-Corp zertifiziert und klimaneutral geworden ist. Der CEO von Flowe wird auf dem Temenos Community Forum, vom 17. bis 19. Mai in London über das Thema ESG sprechen.

Die Mobile-Banking-App von Flowe kombiniert vollautomatisches Onboarding, ein erstklassiges Benutzererlebnis und umweltfreundliche Bankdienstleistungen. Die Zielgruppe von Flowe sind junge Menschen, die ihr Geld effizient verwalten müssen, um ihre Miete und andere Rechnungen zu bezahlen, und die es vorziehen, innovative, ethische Dienstleister zu nutzen.

Durch eine vollständige Remote-Implementierung mit Temenos ging Flowe in einer Rekordzeit von nur fünf Monaten, im Juni 2020, in Betrieb. Die vordefinierten Bankdienstleistungen von Temenos und die einfache Anpassung über offene APIs beschleunigten den Prozess erheblich. Das hochdifferenzierte Nutzenversprechen der Bank hat sich ausgezahlt: 2021 wurde Flowe mit dem renommierten Prodotto Dell'Anno (Produkt des Jahres) ausgezeichnet, einem italienischen Produktinnovationspreis, der ausschließlich auf Verbraucherstimmen basiert.

Ivan Mazzoleni, Chief Executive Officer, Flowe: "Wir haben uns für Temenos Banking Cloud entschieden, weil wir damit schnell live gehen, massiv skalieren und unseren Kunden ein nahtloses Onboarding-Erlebnis bieten konnten. Flowe ging in einer Rekordzeit von nur fünf Monaten an den Start, und wir haben allein in der ersten Woche 15.000 Kunden aufgenommen. Mit Temenos waren wir in der Lage, neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen und wirklich personalisierte Erfahrungen im Einklang mit unserer nachhaltigen Mission anzubieten. Mit der Unterstützung von Temenos Banking Cloud können wir nachhaltig wachsen und die Vorteile für einen saubereren, grüneren Planeten und eine bessere Gesellschaft an unsere Kunden weitergeben."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Die digitale Innovation im Bankwesen floriert in Italien. Und es ist ein wichtiger Markt für Temenos, in dem wir eine starke und wachsende Präsenz haben. Die Banken sind bereit, sich von den alten Kernbankensystemen zu lösen, die die Innovation gehemmt haben, während neue digitale Marktteilnehmer auf den Markt strömen. Der Erfolg von Flowe zeigt, dass die offene Plattform von Temenos für Composable Banking italienischen Banken helfen kann, hochdifferenzierte, nachhaltige Bankerlebnisse in großem Maßstab anzubieten. Herzlichen Glückwunsch an das Team, das gezeigt hat, dass eine starke Mission in Kombination mit führender Technologie das Gesicht des Bankwesens verändern kann."

Die Einführung der Cloud hat sich seit der Pandemie beschleunigt. Ein aktueller Bericht der Economist Intelligence Unit, der von Temenos unterstützt wird, zeigt, dass mehr als sieben von zehn Befragten aus dem Bankensektor angeben, dass die Integration der Cloud in die Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens ihnen helfen wird, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Anspruchsvolle Banken suchen vor allem nach Flexibilität, Skalierbarkeit und leicht komponierbaren Bankdienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, Best-of-Breed-Anbieter in einem offenen Ökosystem zusammenzubringen. In der Temenos Banking Cloud können vorkomponierte Banking Services genutzt, einfach konfiguriert, erweitert oder über ein Self-Service-Portal überall eingesetzt werden. Composed Temenos Banking Services bestehen aus vorkonfigurierten und vorkonfektionierten Temenos Banking Capabilities und optional integrierten Drittanbieterlösungen aus Temenos Exchange.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220509006303/de/

Contacts:

Jessica Wolfe Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie Andrew Adie

Newgate Communications für Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com