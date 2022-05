Der Fondsadministrator stellt eine umfassende und innovative ESG-Lösung vor, die Kunden Unterstützung in Bezug auf Regularien und Zeichnung bietet

Alter Domus, ein führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche, gab heute die Einführung einer branchenführenden Lösung für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Reporting (ESG) bekannt.

Trotz des Mangels an standardisierten ESG-Modellen boomt die Nachfrage nach ESG-Daten.1 Dieser Trend setzt Manager alternativer Anlageinstrumente zusätzlich unter Druck, da sie zunehmend ESG-Datenanfragen von Anlegern, Aufsichtsbehörden und Nichtregierungsorganisationen erhalten, ohne dass eine klare Richtlinie regelt, wie sie diese Daten melden oder weitergeben sollen.

Die speziell für alternative Anlagen entwickelte ESG-Reporting-Lösung von Alter Domus ist eine cloudbasierte digitale Plattform, die umfassende, maßgeschneiderte Berichte für Kunden bereitstellt, die ESG-Daten von Unternehmen sammeln, speichern und verbreiten. Die ESG-Reporting-Lösung von Alter Domus ist über ein benutzerfreundliches Online-Portal zugänglich, das einen sicheren Zugriff und die sichere Verwaltung von Kundendaten gewährleistet.

Zu den weiteren Merkmalen der ESG-Reporting-Lösung von Alter Domus zählen:

Scoring und Ratings für einen Fonds oder ein Portfolio auf der Grundlage international anerkannter Standards

Datenanalysen zur Weitergabe an Interessengruppen, einschließlich Aufsichtsbehörden, zwecks Offenlegung, Einhaltung von Vorschriften und für sonstige Berichtszwecke

Maßgeschneidertes Benchmarking mit Wettbewerbern und operative Unterstützung

"Die heutige Ankündigung unterstreicht das Engagement von Alter Domus, hoch innovative Produkte zu entwickeln und anzubieten, die unsere Kunden auf globaler Ebene benötigen", so Alex Traub, Chief Commercial Officer. "ESG ist zu einem wichtigen Bestandteil der Anlagephilosophien von Investoren auf allen Ebenen geworden, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, da ESG bei Managern alternativer Anlagen immer mehr zum Standard und Mainstream wird."

"Unsere Kunden auf der ganzen Welt erklären, dass sie ein standardisiertes ESG-Reporting-Rahmenwerk und eine Lösung benötigen, die nahtlos in alle ihre Aktivitäten integriert werden kann", sagte Antonis Anastasiou, Geschäftsführer der Alter Domus Management Company S.A. "Wir haben deshalb eine Lösung entwickelt, die unseren Kunden nicht nur hilft, die Komplexität der ESG-Regulierung zu bewältigen, sondern auch ihren eigenen Anlegern die Art der Berichterstattung zu bieten, die sie benötigen."

Als wachsendes Unternehmen mit zunehmend globaler Präsenz stellt Alter Domus sicher, dass ESG-Faktoren bei allen strategischen Geschäftsplanungen und Entscheidungen als Standardverfahren berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist Alter Domus Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten "Principles for Responsible Investment" und hat sich dem Rahmenwerk "Measuring Stakeholder Capitalism; Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation" des Weltwirtschaftsforums (WEF) angeschlossen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Alter Domus insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten eine steigende Nachfrage nach alternativen Investitionen. Mit einer Verdoppelung des verwalteten Vermögens in dieser Zeit ist Alter Domus führend in der Bereitstellung zeitgemäßer, technologiegestützter Lösungen für Manager alternativer Vermögenswerte, Kreditgeber und Vermögenseigentümer auf der ganzen Welt.

