Der Bitcoin ist heute zeitweise unter die Marke von 30.000 US-Dollar gefallen. Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung brach auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 ein. Was sind die Gründe für den jüngsten Krypto-Crash?

Der Marktwert aller 19.388 Kryptowährungen ist heute zeitweise unter die Marke von 1,4 Billionen US-Dollar gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2021. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Krypto-Booms im November letzten Jahres waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Der Bitcoin fiel in der Nacht auf Dienstag zwischenzeitlich unter die Marke von 30.000 US-Dollar. Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt kostet laut CoinMarketcap.com zwischenzeitlich nur noch 29.961 US-Dollar. Zuletzt kostet ein Bitcoin im Juni vergangen Jahres so wenig.

Krypto-Experte Timo Emden von Emden Research warnt vor weiteren Abwärtsrisiken: "Ein ernüchterndes Zins- und Konjunkturumfeld lässt Anleger Bitcoin und Co. weiterhin mit spitzen Fingern anfassen."

Zusätzlich könnten Krypto-Miner, die dem Bitcoin-Netzwerk ihre Rechenleistung gegen Bezahlung in Bitcoin zur Verfügung stellen, "ihre Positionen glattgestellt haben". Das bedeute ein "weiteres potenzielles Risiko für Bitcoin und Co", so Emden.

Grundsätzlich hätten sich "Krypto-Assets abermals als Inflationshedge disqualifiziert", erklärte Emden. In der Vergangenheit hatten einige Krypto-Experten immer wieder fälschlicherweise behauptet, dass der Bitcoin ähnlich wie das Edelmetall Gold Anleger vor Inflation schützen könne.

Tatsächlich gilt die Zinswende als Hauptursache für den jüngsten Krypto-Crash. Denn steigende Zinsen machen risikoreiche und zinslose Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv. Zinstragende Titel wie festverzinsliche Wertpapiere gewinnen hingegen an Attraktivität.

Am Dienstagnachmittag steht der Bitcoin rund zwei Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 32.233 US-Dollar (Stand:10.05.2022, 15:06 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammmer, wallstreet:online Zentralredaktion

