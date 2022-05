DJ Scholz und De Croo warnen London vor Bruch mit Nordirland-Protokoll

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz und der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo haben das Vereinigte Königreich vor einem Bruch mit dem Nordirland-Protokoll gewarnt. Das Schriftstück ist Teil der Brexit-Regelungen für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union.

"Wir haben einen guten Weg gefunden für Nordirland. Und niemand sollte die Regelung, die wir miteinander vereinbart haben, einseitig außer Kraft setzen, brechen oder auf irgendeine andere Weise damit umgehen", erklärte Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit De Croo. Es gehe um eine komplizierte Frage nicht in den Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Königreich, sondern auch um die friedliche Entwicklung in Irland.

"Ich glaube, dass sind schon gute Regelungen, die da miteinander vereinbart worden sind", so Scholz. Die EU und die Kommission hätten immer größtem Pragmatismus im praktischen Umgang mit dem Brexit-Prozesse gezeigt. Diesen Weg sollte man weiter verfolgen.

De Croo: Fassen Sie das nicht an

De Croo warnte, dass bei einer einseitigen Aufkündigung des Nordirland-Protokolls durch das Vereinigte Königreich die gesamte Brexit-Vereinbarung auf dem Spiel stünde.

"Ich denke, die Nicht-Einhaltung würde ein großes Problem auf dem (europäischen) Binnenmarkt schaffen. Und für mich ist der Binnenmarkt von oberster Bedeutung", so De Croo. "Unsere Botschaft ist also ganz klar: Fassen Sie das nicht an. Darüber waren wir uns einig. Diese Einigung muss eingehalten werden."

Zuvor hatte es in einen britischen Medienbericht geheißen, dass die britische Regierung das Nordirland-Protokoll einseitig aufkündigen wolle. Die Vereinbarung regelt, dass Waren aus Großbritannien bei Einfuhr über See nach Nordirland kontrolliert werden müssen. Damit will man Grenzkontrollen auf dem Land zwischen der Republik Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland verhindern.

