DJ Hedgefonds Tiger verliert 17 Mrd US-Dollar

Von Steve Goldstein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hedgefonds Tiger Global hat rund zwei Drittel seiner kumulierten Gewinne seit Gründung im Jahr 2001 verloren. Dies geht aus den Daten eines Investors hervor, der die Branche verfolgt.

LCH Investments schätzt, dass Tiger Global in diesem Jahr rund 17 Milliarden US-Dollar verloren hat. Zu Beginn des Jahres hatte Tiger Global nach Angaben von LCH, das einen Fund of Hedge Funds betreibt und jährlich die 20 größten Hedge-Fonds-Manager verfolgt, Nettogewinne von 25 Milliarden Dollar erzielt.

Die Schätzungen wurden zuerst von der Financial Times veröffentlicht.

Die wichtigsten Investitionen von Tiger Global waren Ende letzten Jahres JD.com, Microsoft, Sea Ltd, Nu Holdings und Snowflake, wie aus dem 13-F-Bericht an die Securities and Exchange Commission hervorgeht. Alle diese Aktien sind um mindestens 21 Prozent gefallen, wobei das Singapurer Technologieunternehmen Sea im Jahr 2022 um 71 Prozent abrutschte.

Tiger Global wurde von Chase Coleman gegründet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2022 09:48 ET (13:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.