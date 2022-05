Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, sagte am Dienstag in einem von Reuters zitierten Interview mit Yahoo Finance, dass die Fed die Zinsen langsam anheben müsse, um die Inflation zu senken. Mester sagte, dass sie mit einer Zinserhöhung in Schritten von 50 Basispunkten bei weiteren Sitzungen einverstanden sei. Zusätzliche Bemerkungen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...