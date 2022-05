Loretta Mester, Präsidentin der Fed von Cleveland und Mitglied des FOMC, sagte am Dienstag in einem Interview mit Yahoo Finance, dass sie nicht glaube, dass die Fed die US-Wirtschaft in einen anhaltenden Abschwung stürzen werde, so Reuters. Dennoch, so fügte sie hinzu, sei die Herausforderung für die Fed groß. Die Arbeitslosigkeit müsse möglicherweise ...

