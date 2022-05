Sichern Sie sich den kostenlosen Report unter: https://smarttrade.de/premium/newsletter/fastbreak/willkommen Zwölf Jahre Bullenmarkt neigen sich dem Ende zu. Aktuell halten die Bären das Zepter fest in der Hand. Was ist zu tun - Mühsames Stockpicking auf Einzelwerte, die in diesen Zeiten noch Kaufsignale bieten, die kommende Baisse aussitzen oder jetzt einfach mit fallenden Kursen Geld verdienen - Börsenbriefautor und Charttechnikexperte Stefan Klotter hat in seinem neuen Aktienreport fünf Short-Stories ausfindig gemacht, die das Zeug für satte Gewinne haben. In seinem Börsendienst Fast Break identifiziert Klotter Werte, die charttechnisch kurz vor dem Ausbruch stehen. Nach oben und - besonders wichtig in diesen Zeiten - auch nach unten. Sichern Sie sich jetzt kostenlos Ihren Report und profitieren Sie von fünf fulminanten Super-Shorts. Neugierig geworden - Abonniere den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag